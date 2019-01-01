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Final Fantasy 7 Remake - где найти детей в 8 главе
В ремейке Final Fantasy VII есть квест "Дети в дозоре" (8 глава), в котором нужно найти пятерых детей для их учителя, мисс Фолиа. У каждого из них за спиной есть меч, который может быть ориентиром....
Final Fantasy 7 Remake - где найти котов/кошек Бетти в 3 главе
В ремейке Final Fantasy VII есть несколько побочных квестов - например, "Потерянные друзья" в 3 главе. В нем вам нужно найти трех кошек Бетти, но они не отмечены на карте, поэтому вам придется прочеса...
Final Fantasy 7 Remake - где найти Чокобо в 14 главе
В серии Final Fantasy есть множество существ, но самым узнаваемым является желтая птица Чокобо. В 14 главе ремейка Final Fantasy VII вам нужно найти три таких птицы, и в этом гайде вы узнаете точное р...
PUBG Mobile - промокоды на апрель 2020
Рабочие промокоды для PUBG Mobile, которые можно обменять на экипировку, уникальные скины, популярность и прочее....
AFK Arena - прохождение путешествия Лесная опушка
В AFK Arena появилось очередное Чудесное путешествие, которое называется Лесная опушка. Основная цель - решить головоломки и сразиться с финальным боссом....
Mount and Blade 2 - гайд и советы по торговле
Руководство и советы по торговле, ценам на товары и выгодным торговым маршрутам в Mount & Blade 2: Bannerlord....
Resident Evil 3 Remake - где найти шкафчики
В ремейке Resident Evil 3 есть девять закрытых шкафчиков, семь из которых может открыть Джилл с помощью отмычки, а два открывает Карлос с помощью кода....
Resident Evil 3 Remake - где найти ящики (сейфы)
В ремейке Resident Evil 3 есть семь ящиков (сейфов), три из которых можно найти, играя за Карлоса в полицейском участке. Учтите, что для открытия сейфов нужная ID-карта STARS ID, которая выпадает из Б...
Resident Evil 3 Remake - где найти дробовик
Дробовик - одно из первых видов оружия, которое вы можете открыть в Resident Evil 3. Но его легко пропустить, поэтому я подготовил небольшой гайд по его поиску....
Resident Evil 3 Remake - где найти тазобедренные сумки (подсумки)
В этом руководстве я собрал расположение всех тазобедренных сумок, которые увеличивают место в инвентаре....